La SF, le fantastique et l’épouvante en salon

Littérart 41, association vendômoise qui promeut les auteurs locaux, organise son premier salon sous le thème du fantastique, de la Science-Fiction et de l’épouvante à la médiathèque de Fréteval.

L’association Littérart 41 organise tout au long de l’année de multiples événements littéraires comme sa dernière manifestation le 12 octobre au manoir de la Bonaventure ou encore en septembre son salon du livre. Pour ce nouveau salon du 8 novembre, la rencontre avec des auteurs locaux autour de ces thèmes se fera de 14h à 18h. Un atelier d’écriture animé par Cécine Tronco Baptista et l’association Les Compagnons du jeu fera des initiations tout l’après-midi autour des jeux de rôles. Des lectures de texte SF et fantastiques par les auteurs présents complèteront ce programme.

Littérature fantastique, SF et Epouvante autour de 6 auteurs de romans/BD – lecture-ateliers divers. Samedi 8 novembre-14h/18h – entrée gratuite et libre à la Médiathèque de Fréteval Renseignements 02 54 82 67 29 mediatheque@cchv41.fr

