Sécheresse en vue

« Il n’a pas assez plu sur le Loir-et-Cher depuis janvier et les récentes pluies n’ont pas pu combler le déficit enregistré dans les nappes phréatiques car elles n’ont été que partiellement rechargées. Il va falloir s’attendre à un été très chaud et il importe de prendre tout de suite des mesures, souvent dites de bon père de famille, pour ne pas aggraver une situation déjà tendue. J’ai donc décidé de lancer le niveau Vigilance sur le département ». Carte barrée de rouge en main, pour les points sensibles ou devant le devenir au fil des semaines, François Pesneau, préfet de Loir-et-Cher a la voix plus grave que d’habitude, « car le niveau actuel est le même que celui enregistré, habituellement, en juillet. Je lance un appel solennel à tous les habitants du département, dont les élus, pour prendre en compte et, surtout, les appliquer, des mesures simples, dans le temps et quotidiennement ».

Parmi les conseils édictés par le préfet, au cours de ce point-presse exceptionnel, notons la vérification des compteurs d’eau et de leurs abords, « ce qu’on ne pratique pas tous les jours » à la recherche de fuites éventuelles, tout comme les chasses d’eau ; le chargement complet des lave-linges et vaisselles ou utiliser au maximum le cycle économie ; la récupération des eaux de rinçage des légumes pour la destiner aux semis ou aux plants déjà poussés ; le quasi-abandon des arrosages de pelouses et autres jardins d’agrément tout comme le lavage des voitures ; le binage des sols pour aérer la terre et provoquer de l’humidité auprès des plantations…, en un mot tout ce qu’un citoyen bien éduqué devrait pratiquer presque tous les jours en pensant aux habitants d’autres pays où certains humains, souvent jeunes, effectuent des kilomètres à pied pour y trouver de l’eau et la rapporter au foyer.

La même consigne d’économie est souhaitée pour les collectivités publiques partout où l’eau intervient et pour les professionnels en agriculture afin qu’ils adaptent leurs cultures. Il en sera de même pour l’eau potable à ne pas gaspiller en restant vigilant quant à sa consommation.

Tous les indicateurs sont annoncés en-dessous de la normalité pour cette année 2023 et l’été s’annonce compliqué à vivre et à maîtriser pour éviter des problèmes et/ou des catastrophes de dernière minute. Aucune décision n’est prise quant aux piscines, car notre département n’a rien à voir en comparaison avec le Var où les permis de construire de telles structures ont été déjà suspendus.

La plus grande vigilance sera apportée, aussi, à l’état des réseaux pour éviter les déperditions ou d’éventuelles fuites à contrer de suite. La situation est encore maîtrisable et si tout un chacun fait preuve de bon sens, d’esprit citoyen et de responsabilité de père de famille, il sera, ainsi, possible de mieux contrer la catastrophe et ses suites ou, du moins, tout entreprendre pour l’éviter…

Et, de toute façon, en appliquant ces quelques mini-consignes de bien-vivre ensemble, il y aura quelques économies à réaliser, ce qui est loin d’être négligeable au trot galopant emprunté par l’inflation et le prix des carburants.