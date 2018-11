Festival de films AlimenTerre

De plus en plus de citoyens prennent conscience des dérives du système alimentaire, alors que de nombreux constats résonnent encore : famines en Afrique, déclin alarmant de la biodiversité, engagements sur le climat en recul, scandales sanitaires, agriculteurs et éleveurs en difficulté, concentration du secteur agro-alimentaire et tentation du repli sur soi. Le CFSI propose cette année une sélection de 8 films documentaires du 15 octobre au 30 novembre dont deux en Vendômois.

Mardi 27 novembre, de 19h à 20h30, salle polyvalente à Savigny-sur-Braye, projection du film documentaire «Le champ des possibles» de Marie-France Barrier.

Rens. 02 54 72 72 60

Quitter la ville pour retourner à la terre et devenir paysan, un défi que se sont lancés plusieurs citadins français. Partis de zéro, ces néo-paysans doivent tout apprendre dans l’idée de renouer avec la nature. Qu’ils s’installent collectivement ou non, ils se rejoignent autour de l’idée de rompre avec les pratiques industrialisées. Chacun d’eux réinvente le métier de paysan et explore le champ des possibles.

Vendredi 30 novembre, de 19h à 20h30, salle des Combles à Montoire-sur-le-Loir, projection du film documentaire «L’empire de l’or rouge» de Jean-Baptiste Malet et Xavier Deleu.

Rens. 02 54 85 59 01

Que mange-t-on quand on ouvre une boîte de concentré de tomates, lorsque l’on verse du ketchup dans son assiette ou entame une pizza ? Toute l’humanité en consomme et pourtant, personne n’en a vu. Les tomates sont produites et conditionnées sous barils en Chine pour être ensuite exportées aux quatre coins de la planète.Pendant deux ans, Jean-Baptiste Malet a retracé le voyage d’une tomate de la Chine au Ghana, en passant par l’Italie, le Canada et les Etats-Unis. Ce film nous emmène à la rencontre des traders, cueilleurs, entrepreneurs, paysans, généticiens, fabricants de machine qui se cachent derrière l’industrie de la tomate.

Le Petit Vendômois